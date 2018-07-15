Авто с иностранцами вылетело из моста на Львовщине

Сколевском районе (Львовская область) автомобиль "Мицубиси" съехал с моста в кювет и перевернулся, в результате чего травмы получили четверо иностранцев. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 июля, около 14:00 на автодороге "Тухля - Славское" в Сколевском районе. Как предварительно установили работники полиции, водитель "Мицубиси", 38-летний иностранец, не справился с управлением, автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате ДТП кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них один несовершеннолетний - 17-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.