https://telegraf.com.ua/files/2018/07/0001-4e891826-5b4b8728-8c55-15e02f7a-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4251722-iz-za-gryadushhey-nepogodyi-v-ukraine-ozhidaetsya-podem-urovney-vodyi.html
Из-за грядущей непогоды в Украине ожидается подъем уровней воды
Новости Украины: Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках с начала следующей недели.
На западе Украины из-за сильных дождей ожидается подъем уровней воды в реках бассейнов Сяна, Днестра, Западного Буга и Стира.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 15-17 июля в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями", - говорится в сообщении.
Кроме того, 16-18 июля подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями ожидается на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховьях рек бассейна Стира (приток Припяти) без негативных последствий.
Telegraf.com.ua