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Из-за грядущей непогоды в Украине ожидается подъем уровней воды

Реки
21:14 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках с начала следующей недели.

На западе Украины из-за сильных дождей ожидается подъем уровней воды в реках бассейнов Сяна, Днестра, Западного Буга и Стира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 15-17 июля в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями", - говорится в сообщении.

Кроме того, 16-18 июля подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями ожидается на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховьях рек бассейна Стира (приток Припяти) без негативных последствий.

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Новости Украины, ГСЧС, Дожди, Непогода, Подъем уровня воды, Украина.
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