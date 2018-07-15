Из-за грядущей непогоды в Украине ожидается подъем уровней воды

На западе Украины из-за сильных дождей ожидается подъем уровней воды в реках бассейнов Сяна, Днестра, Западного Буга и Стира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 15-17 июля в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями", - говорится в сообщении.

Кроме того, 16-18 июля подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями ожидается на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховьях рек бассейна Стира (приток Припяти) без негативных последствий.