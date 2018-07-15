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ДТП с участием главы РГА: Вторая пострадавшая скончалась в больнице

ДТП
23:11 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В больнице умерла вторая пострадавшая в ДТП с участием главы Перечинской РГА Олефиром.

В больнице скончалась вторая пострадавшая в ДТП на Закарпатье с участием главы Перечинской РГА Виктором Олефиром, сообщил городской председатель Перечина Иван Погориляк.

"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия..." – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Как сообщалось, вечером 13 июля в Закарпатской области нетрезвый глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на автомобиле Jeep Cherokee с иностранной регистрацией совершил ДТП, в результате которого одна женщина умерла от полученных травм, а еще одна была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

14 июля прокуратура Закарпатской области сообщила В.Олефиру о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что после инцидента В.Олефир отстранен от выполнения служебных обязанностей и уже написал заявление об увольнении с поста глава Перечинской РГА. "В Киев направлены материалы на его увольнение", - сообщил Г.Москаль.

По его словам, В.Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания. "По моей инициативе прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте", - проинформировал глава Запорожской ОГА.

Ужгородский горрайонный суд рассмотрит избрание меры пресечения совершившему смертельное ДТП главе Перечинской районной государственной администрации В.Олефиру в понедельник, 16 июля, в 9:00.

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Новости Украины, Виктор Олефир, ДТП, Закарпатская область, Перечин.
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