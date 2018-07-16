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На Сумщине разбился легкомоторный самолет

X-32 Бекас
08:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Сумской области упал легкомоторный самолет обрабатывавший поле химикатами, пилот погиб.

В Сумской области, вблизи с. Зарудье Роменского района, в воскресенье упал легкомоторный самолет опрыскивающий ядохимикатами сельхозугодия, пилот погиб, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"15 июля в 20.07 вблизи с. Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", – сказано в сводке за прошедшие сутки, обнародованной на сайте ведомства в понедельник утром.

Причина падения самолета устанавливается.

Как сообщалось, 13 июля неподалеку села Николаевка Роменского района, в пятницу на кукурузное поле упал легкомоторный самолет, пилот погиб.

Согласно сообщению, падение самолета произошло около 9-ти утра. По данным полиции, в результате погиб 55-летний пилот, предположительно, владелец самолета.

Самолет по заказу местной агрофирмы осуществлял обработку полей химикатами.

Работающие на месте происшествия следователи предварительно рассматривают две версии: самолет зацепился за высоковольтные провода или техническая неисправность двигателя.

По данным полиции, самолет упал возле автодороги, ведущей к с.Николаевка.

"Сообщение… поступило в дежурную часть полиции в 10.28… Пилот погиб на месте происшествия… Предварительно установлено, что данный самолет обрабатывал кукурузные поля", - сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.281 (нарушения правил воздушных полетов) Уголовного кодекса, в рамках которого устанавливаются причины случившегося.

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Новости Украины, X-32 Бекас, ГСЧС, Падение самолета, Сумская область.
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