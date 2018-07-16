В Полтаве на електростанции произошел пожар
Новости Украины: Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" 15 июля в 21:26, возгорание произошло на электроподстанции в Киевском районе г. Полтава.
В Киевском районе г. Полтава на электроподстанции по адресу - улица Квитки Цисык - произошел пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Спасатели ликвидировали пожар на электроподстанции в 21:56 воскресенья, 15 июля", — говорится в сообщении.
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Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Пожар был локализован в 21:53, а в 21:56 — ликвидирован. Травмированных и погибших нет.
Огнем уничтожен электрощит. Электроподстанцию удалось спасти от уничтожения огнем.
К тушению привлекались 11 сотрудников личного состава аварийно-спасательной части, 2-й Государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.