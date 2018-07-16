https://telegraf.com.ua/files/2018/07/67075_517979871723382_3698444844829477835_n-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4253390-pri-pozhare-v-kievskom-hostele-postradali-6-chelovek.html
При пожаре в киевском хостеле пострадали 6 человек
Новости Украины: Пожар произошел в одном из киевских хостелов на втором этаже, пятеро были госпитализированы, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.
Пожар произошел в столичном хостеле, шесть человек пострадали, пятеро из них направили в ожоговый центр. Об этом сообщает пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
Сообщение о пожаре в 2-этажном административном здании на улице Кибальчича, 11-В спасатели получили 15 июля в 19:38.
На месте выяснилось, что горит помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось как хостел. В 20:08 пожар на площади 100 кв. м локализован, в 20:17 - ликвидирован.
В Полтаве на електростанции произошел пожар
"Во время пожара пострадало 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.
Telegraf.com.ua