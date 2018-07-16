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При пожаре в киевском хостеле пострадали 6 человек

Пожар хостела
13:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Пожар произошел в одном из киевских хостелов на втором этаже, пятеро были госпитализированы, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Пожар произошел в столичном хостеле, шесть человек пострадали, пятеро из них направили в ожоговый центр. Об этом сообщает пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

Сообщение о пожаре в 2-этажном административном здании на улице Кибальчича, 11-В спасатели получили 15 июля в 19:38.

На месте выяснилось, что горит помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось как хостел. В 20:08 пожар на площади 100 кв. м локализован, в 20:17 - ликвидирован.

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"Во время пожара пострадало 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Пожар, Происшествие.
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