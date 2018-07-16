Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко хочет, чтобы Рада рассмотрела гуманитарное разминирование Донбасса
Геращенко хочет, чтобы Рада рассмотрела гуманитарное разминирование Донбасса
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Свитолина потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA
Новости: Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
X

Порошенко заявил о готовности к обороне Черного моря

Петр Порошенко
14:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: uc.od.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко акцентировал, что одним из важных шагов в готовности к обороне Черного моря, является проведение многонациональных международных учений, таких, как учения Sea Breeze 2018.

Украина должна как можно быстрее восстановить дееспособность морской оборонной компоненты и быть всегда готовой к совместным с партнерами оборонительным действиям в Черном море.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед участниками многонациональных международных учений Sea Breeze 2018 в Одессе.

"Что касается наших целей в Черноморском регионе, мы должны приложить максимум усилий для быстрого восстановления дееспособности морской оборонной компоненты и быть четко и всегда готовы к совместным оборонительным действиям в Черном море", - сказал Порошенко.

 

"Это не только повышение совместимости. Это наращивание уровня морской и полевой выучки, это слаживание многонациональных подразделений. Безусловно, такие совместные практические мероприятия подготовки способствуют достижению Военно-морскими силами Украины не только совместимости с флотами стран НАТО, но и возрождению военно-морского потенциала Украинского государства", - подчеркнул Президент.

 

Порошенко не исключил подготовку вторжения военных сил РФ в Мариуполь

Он поблагодарил партнеров за твердую, четкую и постоянную поддержку Украины в сдерживании российской агрессии.

По его убеждению, сотрудничество с партнерами свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности, такие как демократия, свобода и верховенство права.

Как сообщалось, в учениях Sea Breeze 2018 участвуют флагман 6-го флота ВМФ США USS Mount Whitney, эскадренний эсминец США УРО USS Porter, турецкий фрегат TCG Yavuz, болгарский корвет BGS Bodri, турецкая подводная лодка TCG Yildiray, более двух десятков кораблей и катеров ВМС ВС Украины и ГПСУ, а также 25 самолетов и вертолетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Sea Breeze-2018, Готовность к обороне, Одесса, Петр Порошенко, Президент Украины, Украина, Черное море.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • УКРАИНЕЦ 16.07.2018 15:06

    ОЦЕ ВИСРАВ, ПРИДУРОК

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Новости в регионах Украины

При пожаре в киевском хостеле пострадали 6 человек В результате отравление в фаст-фуде Львова: 25 человек в больнице Машина пограничника в Ужгороде сгорела дотла

Последние новости

NASA показало удивительный снимок с Марса Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы Умер легендарный писатель Клайв Кинг
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
03 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Порошенко заявил о готовности к обороне Черного моря
Новости сегодня
16:54 "Ювентус" за день продал футболок с фамилией Роналду на 55 млн евро
16:48 На северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв
16:48 Клип группы "Время и Стекло" набрал 200 миллионов просмотров на YouTube
16:41 Медики рассказали, что растительный белок очень полезен для организма
16:41 Взгляд в прошлое: как изменился Вашингтон за последние 100 лет (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: В Комитете избирателей назвали основных "прогульщиков" голосований в Раде
В КИУ назвали "прогульщиков" голосований в Раде
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: Медики утверждают, что подушки могут быть опасны для здоровья
Медики утверждают, что подушки могут быть опасны для здоровья
Добавить комментарий
1