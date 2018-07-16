Порошенко заявил о готовности к обороне Черного моря

Украина должна как можно быстрее восстановить дееспособность морской оборонной компоненты и быть всегда готовой к совместным с партнерами оборонительным действиям в Черном море.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед участниками многонациональных международных учений Sea Breeze 2018 в Одессе.

"Что касается наших целей в Черноморском регионе, мы должны приложить максимум усилий для быстрого восстановления дееспособности морской оборонной компоненты и быть четко и всегда готовы к совместным оборонительным действиям в Черном море", - сказал Порошенко.

"Это не только повышение совместимости. Это наращивание уровня морской и полевой выучки, это слаживание многонациональных подразделений. Безусловно, такие совместные практические мероприятия подготовки способствуют достижению Военно-морскими силами Украины не только совместимости с флотами стран НАТО, но и возрождению военно-морского потенциала Украинского государства", - подчеркнул Президент.

Он поблагодарил партнеров за твердую, четкую и постоянную поддержку Украины в сдерживании российской агрессии.

По его убеждению, сотрудничество с партнерами свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности, такие как демократия, свобода и верховенство права.

Как сообщалось, в учениях Sea Breeze 2018 участвуют флагман 6-го флота ВМФ США USS Mount Whitney, эскадренний эсминец США УРО USS Porter, турецкий фрегат TCG Yavuz, болгарский корвет BGS Bodri, турецкая подводная лодка TCG Yildiray, более двух десятков кораблей и катеров ВМС ВС Украины и ГПСУ, а также 25 самолетов и вертолетов.