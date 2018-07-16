В центре Киева будет ограничено движение из-за 3 крестных ходов: список

В Киеве 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"По обращениям Украинской православной церкви Киевского патриархата, Киевской митрополии Украинской православной церкви и Патриархии Украинской автокефальной православной церкви в столице состоятся торжественные молебны и крестные ходы, посвященные 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим распоряжением КГГА предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.

Так, во вторник, 24 июля, с 12:00 до 13:00 ограничат движение транспорта на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

В пятницу, 27 июля, ограничение будет действовать с 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

В субботу, 28 июля, с 12:00 до 13:30 перекроют движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).

В КГГА напомнили, что 8 августа 2017 года президент издал указ "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины".

В документе КГГА поручено обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и празднованию события.