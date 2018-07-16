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В Киеве закроют легендарный фуникулер

Фуникулер
17:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Киевский фуникулер не будет работать больше месяца в связи с регламентными работами.

В Киеве с 17 июля по 23 августа прекращается движение фуникулера, сообщают в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

"Остановка связана с проведением ежегодных регламентных работ, испытаниями и техническим осмотром. Предприятие призывает пассажиров учитывать это во время планирования поездок", - говорится в сообщении.

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Киевский фуникулер был построен в 1905 году и соединил кратчайшим путем два крупных района города: Верхний Город и Подол. Его длина 222 м, разница высот между станциями составляет 75 м, обслуживается 2 пассажирскими вагонами вместимостью 100 чел (включая 30 сидячих). Ежегодно фуникулер перевозит до 3 млн пассажиров, при этом его максимальная пропускная способность составляет 4 тыс. пассажиров в час.

В 1928, 1958 и 1984 годах фуникулер трижды подвергался коренной реконструкции. В последние годы ежегодно летом или осенью он закрывается для проведения ремонтных работ.

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