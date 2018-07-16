В Киеве разоблачили клинику, торговавшую младенцами за границу

В Киеве выявлена репродуктивная клиника, где суррогатные матери рожали детей для вывоза за границу. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время совместного с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко брифинге, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Под видом оказания услуг по проведению вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства, злоумышленники на протяжении нескольких лет записывали иностранных граждан родителями рожденных в Украине детей.

На основании этих документов иностранцы вывозили детей за границу. Полицейские установили личности нескольких сотен суррогатных матерей, пользующихся услугами разоблаченной клиники.

Князев подчеркнул, что в реализации этого раскрытия Нацполиция вышла на новый уровень расследования уголовных производств, которые до сих пор не имели больших перспектив в расследовании.

Сотрудники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с полицейскими Киева и сотрудниками Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность 41-летнего иностранца.

Установлено, что мужчина на протяжении 2011-2018 годов на территории Украины на базе созданной им клиники в области репродуктивной медицины организовал противоправную деятельность, связанную с предоставлением услуг по проведению вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства.

На основе поддельных документов, в частности справки о генетическом родстве в клинике иностранных граждан записывали родителями новорожденных граждан Украины. На основании этих документов нарушители получали свидетельства о рождении детей, а впоследствии - и разрешение на перемещение младенцев через государственную границу Украины как иностранцев-нерезидентов Украины. Затем участники сделки совершали одну из форм торговли людьми - незаконное соглашение, объектом которой являются малолетние дети. В частности, полицейские установили факт вывоза иностранцами ребенка, рожденного в Виннице, за пределы Украины.

По словам Луценко, потенциальные родители на момент оплодотворения даже не находились на территории Украины и не предоставляли своего биоматериала.

"Итальянская супружеская пара, использовав заведомо поддельные документы медицинского центра, зарегистрировали себя родителями новорожденного ребенка и в октябре 2011 года вывезли его в Италию. За совершение этих действий медицинский центр получил 32 тысячи евро. Суррогатная мать - 6 тысяч евро", - сообщил генпрокурор.

Кроме того, полицейские установили лиц, которые осуществляли вербовку суррогатных матерей, вели учет, конвертацию и легализацию средств, полученных от преступной деятельности, а также выплату "зарплаты".

Правоохранители установили лиц, которые занимались сопровождением и расселением иностранцев, проводили рекламу клиники. По результатам осмотра документов, изъятых в ходе обысков, установлен и составлен список из нескольких сотен суррогатных матерей.

Сейчас полицейские опрашивают этих женщин на предмет совершения в отношении них незаконных действий должностными лицами клиники. В ходе досудебного расследования правоохранители установили факты уклонения нарушителей от уплаты налога на прибыль на сумму в несколько десятков миллионов гривен.

Кроме того, установлены факты уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц, которые предоставляли услуги по суррогатному материнству. По выявленным фактам возбуждены уголовные производства по части 1 и части 3 статьи 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) и части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

В расследовании указанных преступлений, установлении и привлечении к ответственности причастных к ним лиц украинские правоохранители будут сотрудничать с иностранными коллегами.

"Именно этим расследованием мы разоблачили ряд недостатков в законодательной инициативе. Поэтому обращаемся к Верховной Раде, чтобы, в соответствии с Министерством здравоохранения, разработать четкую нормативную базу, которая бы могла различать, где преступление, а где нет", - подчеркнул Князев.

По его словам, правоохранители направили 16 международных поручений в другие государства в отношении конкретных младенцев об исследовании возможных суррогатных родителей для проведения теста ДНК, а также других следственных действий.

"Когда мы получим ответы, поймем реальные масштабы этого правонарушения. Призываем все частные медицинские учреждения четко соблюдать законодательство и не играть с такой формой бизнеса, потому что мы имеем материал и инструмент для эффективного расследования", - подчеркнул Князев.