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В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда

Автобус
19:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве некоторые перевозчики подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 8 гривень.

После подорожания проезда в общественном транспорте до 8 гривень за поездку, в некоторых киевских маршрутках также подняли цены. Об этом сообщает "Сегодня".

Новый тариф ввели на некоторых маршрутках, которые оказались дешевле, чем троллейбусы и трамваи после поднятия тарифов.

Например на маршруте № 442 (тариф повышен с 5 до 7 гривень, на №442-д - с 6 до 7 гривень. Также с 7 до 8 гривень выросла цена за проезд в маршрутке № 416. Там повышение объяснили "подорожанием горюче-смазочных материалов".

До 8 гривень увеличили проезд в маршрутках № 433 и 472.

В "Киевском метрополитене" сообщили детали перехода на новые тарифы

С 14 июля разовая поездка в метро, троллейбусе, трамвае, коммунальном автобусе, на фуникулере и в городской электричке стоит 8 гривень. При покупке месячных проездных проезд обходится от 6,50 гривни.

Напомним, что ранее появились фото, как толпы киевлян идут  пополнять карты по старым ценам в последний день перед подорожанием метро с 14 июля.

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Новости Украины, Киев, Маршрутки, Общественный транспорт, Проезд, Стоимость.
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