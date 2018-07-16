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На Прикарпатье мать приковала двух детей цепью и ушла из дома

Цепь
19:43 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: 32-летняя мать в Ивано-Франковской области приковала цепью своих 11 и 12 летних детей к батарее и ванной, а сама ушла из дома.

Мать приковала металлической цепью двоих детей и ушла из дома. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"С заявлением в Городенковское отделения полиции обратилась 67-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила об исчезновении из дома ее двух внуков в возрасте 12-ти и 11-ти лет", - говорится в сообщении.

После несколькочасовых поисков 13 июля детей нашли в райцентре, возле Дома культуры в заброшенном помещении деревянной веранды. Как было установлено, 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и незаконно лишала воли свою 12-летнюю дочь и младшего на год сына.

"Способом, опасным для жизни и здоровья, путем крепления их металлической цепью к неподвижным предметам, а именно к батарее в спальне и крану в ванной комнате жилого дома. При этом мать длительное время причиняла детям физические страдания. Во время последнего такого конфликта женщина привязала детей металлической цепью, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять оковы и помог сестре. Поэтому дети собрали вещи и сбежали из дома. После проведенной ночи в заброшенном помещении деревянной веранды их и нашли полицейские", - отметили в полиции.

 

Полиция выясняет причины и мотивы такого поведения матери в отношении детей.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

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За такие действия матери грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас дети находятся у бабушки.

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Новости Украины, Ивано-Франковская область, Мать, Приковала детей цепью, Ушла из дома.
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