Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения
В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения
Новости: Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина
Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

В одесской гостинице обнаружены тела двух эстонских туристов

Наркотики
20:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Одессе в одном из номеров мини-отеля обнаружены трупы двух граждан Эстонии, третьего из стран Балтии госпитализировали в тяжелом состоянии.

В одном из номеров мини-гостиницы на улице Генуэзской в Одессе выявлены мертвыми два гражданина Эстонии, которые прибыли 14 июля в город субботним авиарейсом. Об этом в понедельник сообщил советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк.

"Двух эстонских туристов возрастом 29 и 30 лет нашли в номере гостиницы мертвыми. Однако во время их досмотра не выявлены признаки насильственной смерти. Третий гость из страны Балтии госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики, которые поставили диагноз "отравление наркотическим веществом", борются за его жизнь. В номере также выявлены несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета", - отметил Форостяк.

На Киевщине парень убил отца своей девушки

Полиция открыла уголовное производство по признакам статьи 115 (с примечанием "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины, допуская возможность передозировки наркотиков постояльцами гостиницы.

"Впрочем, работники правоохранительных органов ожидают результатов ряда экспертиз и не исключают умышленного убийства туристов, которые прибыли из Эстонии", - добавил Форостяк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Граждане Эстонии, Наркотики, Обнаружили в номере отеля, Одесса, Смерть.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Вблизи берегов курортного Бердянска заметили смерч (Видео) Кличко намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева Три области Украины практически завершили ремонт дорог

Последние новости

Способы, которые помогут оригинально сбросить лишний вес Климкин назвал преимущество продления контракта на транзит газа РФ через Украину Интересные снимки животных, сделанные фотоловушками (Фото)
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы
03 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости сегодня
23:21 15 райских стран, в которых жить дешевле, чем вы можете себе представить (Фото)
23:19 Бразильский полузащитник "Шахтера" близок к возвращению на родину
22:51 Маккейн о встрече Трампа и Путина: Ни один президент США себя так не унижал
22:48 Стала известна дата и участники "Топ-модель по-украински 5"
22:46 Лидер "МЮ" Погба может перейти в "Барселону" за €150 млн
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Новости: Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
Добавить комментарий
0