В одесской гостинице обнаружены тела двух эстонских туристов

В одном из номеров мини-гостиницы на улице Генуэзской в Одессе выявлены мертвыми два гражданина Эстонии, которые прибыли 14 июля в город субботним авиарейсом. Об этом в понедельник сообщил советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк.

"Двух эстонских туристов возрастом 29 и 30 лет нашли в номере гостиницы мертвыми. Однако во время их досмотра не выявлены признаки насильственной смерти. Третий гость из страны Балтии госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики, которые поставили диагноз "отравление наркотическим веществом", борются за его жизнь. В номере также выявлены несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета", - отметил Форостяк.

Полиция открыла уголовное производство по признакам статьи 115 (с примечанием "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины, допуская возможность передозировки наркотиков постояльцами гостиницы.

"Впрочем, работники правоохранительных органов ожидают результатов ряда экспертиз и не исключают умышленного убийства туристов, которые прибыли из Эстонии", - добавил Форостяк.