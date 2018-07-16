Водитель, сбивший женщину с 5-месячным ребенком в Харькове, взят под стражу

Киевский районный суд Харькова определил меру пресечения для водителя машины, спровоцировашего ДТП, в результате которого погиб 5-месячный ребенок.

"Киевский районный суд по требованию прокуратуры избрал... меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 14 июля 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 20-летнюю женщину с младенцем в коляске. После этого автомобиль въехал в электроопору. В результате аварии 5-месячный малыш получил многочисленные травмы, от которых скончался в больнице.

По данным экспертизы, водитель был трезв. Ему объявлено о подозрении по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.