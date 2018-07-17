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В Одессе были найдены мертвыми от наркотиков два эстонца

Скорая помощь
08:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По предварительным данным полиции, двое эстонцев отравились наркотическим веществом, которое употребляли одновременно с алкогольным напитком.

В Одессе в гостинице обнаружены мертвыми два иностранных туриста.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, накануне мертвыми обнаружены двое молодых мужчин – граждан Эстонии.

"Мужчины обнаружены на 21-м этаже – в гостиничном номере, расположенном в здании по улице Генуэзской, где находится мини-отель", - сообщили в главке.

По предварительным данным, двое мужчин отравились наркотическим веществом, которое употребляли одновременно с алкогольным напитком.

Третий иностранец, который был с погибшими, госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным представителя полиции, ему удалось выбраться из номера, поэтому о ЧП стало известно.

Иностранцы накануне указанных событий прибыли в Одессу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся соответствующие следственные действия.

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Новости Украины, Иностранцы, Одесса, Отравление, Полиция, Украина.
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