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В Одессе мальчик угнал BMW на "евробляхах" и врезался в Tesla

BMW и Tesla
11:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мальчик 14 лет угнал у отца, пока тот спал, BMW на "евробляхах", позже он врезался в припаркованную машину Tesla, виновника ДТП забрала скорая.

В Одессе 14-летний мальчик, пока отец спал, взял у него автомобиль BMW на иностранной регистрации. На Люстдорфской дороге он врезался в припаркованный на кругу автомобиль Tesla.

Об этом сообщает Odessa.online. После столкновения мальчик пытался скрыться и даже бросил на асфальте свои шлепанцы. Рядом с пострадавшим авто был припаркован еще один автомобиль Tesla. Из него выбежал водитель и задержал беглеца. В процессе погони он сделал несколько выстрелов в воздух.

На место ДТП вызвали родителей. Отец, который рассказал, что проснулся от звонка с сообщением об аварии, заявил, что не намерен выгораживать сына, однако отметил, что в аварии виноват водитель Tesla, поскольку припарковал авто не по правилам.

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Мать подростка вызвала скорую, его госпитализировали с травмой грудной клетки.

За рулем пострадавшего автомобиля Tesla была девушка, на пассажирском месте ее пожилая родственница. В момент ДТП они как раз вышли из машины. При этом девушка-водитель получила травмы и доставлена в больницу. Ранее сообщалось, что в Харькове задержан водитель автомобиля, который вчера выехал на тротуар и сбил 5-месячного ребенка в коляске и его мать.

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Новости Украины, BMW, Tesla, ДТП, Одесса.
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