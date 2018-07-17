В одном из гаражей в Днепре нашли арсенал боеприпасов

Полицейские нашли в арендованном гараже в Днепре арсенал боеприпасов. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Основанием для проведения обыска стало уголовное производство, открытое по ч.3 ст. 185 УК Украины в мае этого года. Во время расследования выяснилось, что 39-летний мужчина может хранить большое количество боеприпасов.

"11 июля в одном из гаражей по ул. Большая Диевская в ходе обыска сотрудники уголовного розыска с привлечением спецназа "КОРД" обнаружили указанные боеприпасы. По словам мужчины, боеприпасы он привез из зоны боевых действий, где проходил службу", - говорится в сообщении.

Так, житель Днепра хранил в арендованном гараже 5 гранат Ф-1, 4 гранаты РГД-5, запалы к ним, 58 патронов калибра 5.45 мм и 600 г артиллерийского пороха.

Сейчас все изъятое направлено на экспертизу.