Активисты ворвались в здание НАБУ в Киеве
Новости Украины: Неизвестные ворвались в здание НАБУ, но затем покинули помещения, так четко не объяснив своих требований.
В здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Киеве во вторник днем ворвались несколько человек, пришедших на митинг за отставку директора Бюро Артема Сытника.
Зараз під НАБУ pic.twitter.com/G5nFk1sMp8
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 17 июля 2018 г.
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Как рассказали агентству в НАБУ, люди в футболках "некой ассоциации" зашли в холл Бюро, пытаясь устроить беспорядок. В настоящее время они покинули помещение. Четких требований эти люди не выдвигали.
Как следует из фотографий "Радио Свобода", протестующие, в частности, обрисовали красной краской надписи на вывесках НАБУ, повесили на стеклянных дверях и окнах у входа плакаты с критикой деятельности А.Сытника, а также поставили перед зданием мусорный бак, написав на нем "Сытник".