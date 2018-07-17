Активисты ворвались в здание НАБУ в Киеве

В здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Киеве во вторник днем ворвались несколько человек, пришедших на митинг за отставку директора Бюро Артема Сытника.

Как рассказали агентству в НАБУ, люди в футболках "некой ассоциации" зашли в холл Бюро, пытаясь устроить беспорядок. В настоящее время они покинули помещение. Четких требований эти люди не выдвигали.

Как следует из фотографий "Радио Свобода", протестующие, в частности, обрисовали красной краской надписи на вывесках НАБУ, повесили на стеклянных дверях и окнах у входа плакаты с критикой деятельности А.Сытника, а также поставили перед зданием мусорный бак, написав на нем "Сытник".