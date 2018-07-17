В Харькове девушка решила сдать все экзамены с помощью "двойников"

Абитуриентка из Харькова пыталась "сдать" Внешнее независимое тестирование оригинальным образом: она послала на сдачу тестов вместо себя "двойников".

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает местный сайт 057.

"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, «наштукатурились» и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы», - рассказал Сидоренко.

Он также добавил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного "двойника".