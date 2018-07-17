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Боевики накрыли защитников Лебединского минометным огнем

ООС
15:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Дмитрий Гуцуляк заявил, что на Луганском направлении зафиксировано 3 вражеских прицельных минометных обстрела.

В течение минувших суток, несмотря на обстрелы со стороны российско-оккупационных войск, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой украинскими защитниками.

Об этом заявил на брифинге представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В целом на протяжении прошлых суток, 16 июля, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 19 прицельных вражеских обстрелов", - сказал он.

"Российско-оккупационные войска вели огневые провокации из гранатометов и стрелкового оружия по защитникам Светлодарска и дважды по защитникам Крымского", - уточнил он.

Боевик на Донбассе пытался сдаться ВСУ, но был своими убит в спину

На Донецком направлении, констатировал представитель МОУ, вновь зафиксировали большую вражескую активность. Здесь российско-оккупационные войска совершили 16 прицельных обстрелов оборонительных позиций подразделений Объединенных сил.

"В частности, после 05:00 враг применил по нашим защитникам Лебединского миномет калибра 82 мм. Также вражеские вооруженные провокации зафиксированы в районе н.п. Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Широкино, Невельское, и трижды – в сторону оборонительных позиций украинских защитников вблизи н.п. Марьинка, Гнутово и Лебединское. Российско-оккупационные войска преимущественно применяли гранатометы различных типов и другое пехотное вооружение", - отметил Гуцуляк.

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Новости Украины, Дмитрий Гуцуляк, Лебединское, Министерство обороны Украины, Минометный огонь, Украина.
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