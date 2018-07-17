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Жители Киева пополнили свои карточки метро почти на 6 миллионов поездок

Карты метро
16:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Карточка метро продолжает экономить время и средства пассажиров, при пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.

В последний день перед подорожанием проезда пассажиры столичного метрополитена пополнили свои карточки метро почти на 6 миллионов поездок. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба киевского метрополитена.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 миллионов 971 тысячу 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тысяч 800 поездок по тарифу 4,5 грн", - говорится в сообщении.

Минулої п'ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисячу 525 поїздок. 

В пресс-службе напомнили, что карточка метро продолжает экономить время и средства пассажиров. При пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.

 

В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда

Как сообщалось, в Киеве с 14 июля установлены новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, а именно: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Стоимость разовой поездки выросла до 8 грн.

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Новости Украины, Киев, Метрополитен, Подорожание проезда в метро, Проезд в метро, Украина.
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