Жители Киева пополнили свои карточки метро почти на 6 миллионов поездок

В последний день перед подорожанием проезда пассажиры столичного метрополитена пополнили свои карточки метро почти на 6 миллионов поездок. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба киевского метрополитена.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 миллионов 971 тысячу 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тысяч 800 поездок по тарифу 4,5 грн", - говорится в сообщении.

Минулої п'ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисячу 525 поїздок.

З них 4 мільйони 568 тисяч 800 поїздок за тарифом 4,5 грн. Картка метро продовжує економити ваш час та кошти.

При поповненні на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн. pic.twitter.com/KKowtafbik — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 17 июля 2018 г.

В пресс-службе напомнили, что карточка метро продолжает экономить время и средства пассажиров. При пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.

Как сообщалось, в Киеве с 14 июля установлены новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, а именно: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Стоимость разовой поездки выросла до 8 грн.