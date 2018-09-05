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В Киеве был задержан хулиган, который оставил надписи на здании синагоги

Полиция
17:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Киеве правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, который оставил надписи на здании синагоги.

На мужчину, который оставил надписи на молитвенном доме, правоохранители Киева составили административный протокол. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"На правонарушителя составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 12% заработка, или административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.

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Ночью охранник молитвенного дома на улице Шота Руставели делал обход территории и заметил, как неизвестный рисует на стенах. Он сделал замечание правонарушителю и вызвал полицию.

В ходе отработки вызова правоохранители установили личность 18-летнего местного жителя и изъяли семь банок с краской черного цвета и трафарет для надписи.

Юноша объяснил, что таким образом пытался выразить свою гражданскую позицию.

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Новости Украины, Задержания хулигана, Киев, Полиция, Украина.
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