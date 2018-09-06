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В результате конфликта в Одесской больнице пострадали четыре медика

Конфликт в Одесской городской больнице
17:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Из-за конфликта в городской больнице Одессы пострадали четыре врача.

Полиция проверяет обстоятельства инцидента в Одесской городской больницы, где во время конфликта четыре врача получили телесные повреждения. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Предварительно установлено, что несколько дней назад в указанной больнице с другого медучреждения был доставлен 46-летний мужчина. Последние два дня жизнеобеспеченияе пациента поддерживалось с помощью искусственного аппарата легких. Сегодня больной умер в реанимации.

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По словам врачей известно, что после полученного сообщения о смерти мужа его возмущенные родственники ворвались в помещение медучреждения, где избили врачей.

"Сейчас три человека, которые нанесли телесные повреждения медикам, доставлены в отделение полиции. Следственно-оперативная группа полиции работает на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента в больнице. Кроме того, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту смерти мужчины по ч. 1 ст. 115 (с пометкой естественная смерть) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Как сообщалось, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) зафиксировала вражеский обстрел жилого сектора г.Красногоровка Донецкой области, в чего которого загорелся дом.

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Новости Украины, Конфликт в больнице Одессы, Одесса, Одесская городская больница, Украина.
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