В результате конфликта в Одесской больнице пострадали четыре медика

Полиция проверяет обстоятельства инцидента в Одесской городской больницы, где во время конфликта четыре врача получили телесные повреждения. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Предварительно установлено, что несколько дней назад в указанной больнице с другого медучреждения был доставлен 46-летний мужчина. Последние два дня жизнеобеспеченияе пациента поддерживалось с помощью искусственного аппарата легких. Сегодня больной умер в реанимации.

По словам врачей известно, что после полученного сообщения о смерти мужа его возмущенные родственники ворвались в помещение медучреждения, где избили врачей.

"Сейчас три человека, которые нанесли телесные повреждения медикам, доставлены в отделение полиции. Следственно-оперативная группа полиции работает на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента в больнице. Кроме того, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту смерти мужчины по ч. 1 ст. 115 (с пометкой естественная смерть) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Как сообщалось, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) зафиксировала вражеский обстрел жилого сектора г.Красногоровка Донецкой области, в чего которого загорелся дом.