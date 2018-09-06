На Харьковщине горело пять гектаров леса

В четверг на территории Красноградского лесничества возле населенного пункта Наталино возник крупный пожар.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Сообщается, что к месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 9 отделений на автоцистернах и 1 единица приспособленной для целей пожаротушения техники добровольного противопожарного формирования газодобывающего предприятия ГПУ "Шебелинкагаздобыча".

До вылета на тушение данного пожара планировалось привлечь пожарный самолет АН-32.