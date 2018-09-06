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На Харьковщине горело пять гектаров леса

Пожар
23:02 Чт, 6 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Лесной пожар хвойной подстилки распространился на площадь около 5 га, этому способствовала ветреная погода.

В четверг на территории Красноградского лесничества возле населенного пункта Наталино возник крупный пожар.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Сообщается, что к месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 9 отделений на автоцистернах и 1 единица приспособленной для целей пожаротушения техники добровольного противопожарного формирования газодобывающего предприятия ГПУ "Шебелинкагаздобыча".

 До вылета на тушение данного пожара планировалось привлечь пожарный самолет АН-32.

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Новости Украины, ГСЧС, Красноградское лесничество, Лес, Наталино, Пожар, Харьковская область.
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