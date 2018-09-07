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Через центры "Донбасс-Украина" в вузы поступили 500 абитуриентов

Студенты
13:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В образовательные центры "Донбасс-Украина" поступили 500 человек.

На Луганщине полтысячи абитуриентов поступили в украинские вузы по упрощенной системе, обратившись в образовательные центры "Донбасс-Украина". Многие из них будут учиться за счет государства. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Услугами образовательных центров "Донбасс-Украина", которые работают в заведениях высшего образования III-IV уровней аккредитации, уже воспользовался и начал учебу в университетах Луганской области 501 человек, из них по бюджетной форме будут учиться 335 студентов, по контрактной - 166", - говорится в сообщении.

В целом в образовательные центры "Донбасс-Украина", которые действуют на Луганщине, за консультацией обратились около 800 человек.

Как сообщалось, с 4 июня 2018 года по всей Украине действуют более 70 образовательных центров, через которые жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы по упрощенной системе: 35 ОЦ "Крым-Украина" и 37 - "Донбасс-Украина". 

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Поступление по упрощенной процедуре предусматривает, что абитуриенту не обязательно сдавать ВНО, иметь при себе паспорт или аттестат об общем среднем образовании государственного образца - достаточно подать заявление и заполнить образовательную декларацию.

Образовательные центры для упрощенного поступления будут работать до 28 сентября.

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Новости Украины, Донбасс-Украина, Образовательные центры Донбасс-Украина, Украина.
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