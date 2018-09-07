В Черкасской области произошел пожар в храме
Новости Украины: В пятницу, 7 сентября, в Черкасской области произошел пожар в металлическом вагончике, который использовался для проведения религиозных отправлений как храм Архистратига Божия Михаила.
В Черкасской области пожарные ликвидировали возгорание вагончике, яки использовался для совершения религиозных обрядов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.
Как отмечается, пожар обнаружили местные жители, которые позвонили по номеру "101". Чтобы попасть внутрь спасателям пришлось применить специальное инженерное оборудование для резки решеток и открывания металлических дверей.
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В результате пожара огонь успел уничтожить книги, иконы и другие церковные принадлежности, которые находились в помещении храма.
Пострадавших нет. Причиной пожара церкви, принадлежащей общине Украинской автокефальной православной церкви Московского патриархата, и которая не является памятником архитектуры, устанавливается.