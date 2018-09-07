В Черкасской области произошел пожар в храме

В Черкасской области пожарные ликвидировали возгорание вагончике, яки использовался для совершения религиозных обрядов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.

Как отмечается, пожар обнаружили местные жители, которые позвонили по номеру "101". Чтобы попасть внутрь спасателям пришлось применить специальное инженерное оборудование для резки решеток и открывания металлических дверей.

В результате пожара огонь успел уничтожить книги, иконы и другие церковные принадлежности, которые находились в помещении храма.

Пострадавших нет. Причиной пожара церкви, принадлежащей общине Украинской автокефальной православной церкви Московского патриархата, и которая не является памятником архитектуры, устанавливается.