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Из Лукьяновского СИЗО сбежал опасный преступник

Лукьяновское СИЗО
14:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: УНН

Новости Украины: В Киеве из Лукьяновского СИЗО сбежал мужчина, осужденный за убийство по ст. 115 ч.1.

Из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал осужденный за убийство мужчина. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Отмечается, что из места лишения свободы убежал мужчина 1999 года рождения по имени Виталий Пушкин, осужденный за убийство по ст. 115 ч.1. Его обнаружили отсутствующим во время вечерней проверки. Вся полиция Киева ориентирована на поиск беглеца.

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Как сообщалось, 2 сентября в Лукьяновском СИЗО арестант был найден мертвым. 3 сентября была проведена судмедэкспертиза, которая пришла к выводу, что причиной смерти стало повреждение внутренних органов.

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Новости Украины, Киев, Лукьяновское СИЗО, СИЗО, Убийство.
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