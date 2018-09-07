В Одессе под автомобилем обезвредили бомбу (Видео)

Полиция Одессы 7 сентября сообщила, что ей удалось обезвредить взрывное устройство, обнаруженное под днищем автомобиля, припаркованного на фонтанской дороге. Взрывное устройство было обезврежено на месте, по предварительным данным, он состоял из заряда взрывчатого вещества общей массой 475 грамм в тротиловом эквиваленте, говорится в сообщении на сайте полиции Одесской области. Думская со ссылкой на источники в полиции сообщает, что взрывчатку подложили под машину директора Института права, экономики и международных отношений Константина Громовенко.