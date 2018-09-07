День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины поздравил военных ГУР Минобороны с 26-й годовщиной создания
Президент Украины поздравил военных ГУР Минобороны с 26-й годовщиной создания
Новости: Брюссель назвал неприемлемые положения плана по Brexit
Брюссель назвал неприемлемые положения плана по Brexit
Новости: Италия и Польша сыграли вничью в 1-м туре Лиги наций (Видео)
Италия и Польша сыграли вничью в 1-м туре Лиги наций (Видео)
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 8 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 8 серию онлайн (Видео)
X

СМИ: Завод "Титан" могут полностью остановить в воскресенье

Завод "Титан"
22:17 Пт, 7 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
112.ua

Новости Украины: Гендиректор завода "Титан" Андрей Акулов сообщил о порядке остановки работы предприятия.

Завод "Титан" в Армянске, ставший причиной экологической катастрофы в аннексированном Россией Крыму, могут полностью остановить в воскресенье, 9 сентября.

Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на гендиректора предприятия Андрея Акулова.

"Все идет по плану: сегодня остановлена еще одна печь. В работе еще четыре печи. Одна из них будет остановлена завтра и три печи – в воскресенье, примерно в 20.00. С воскресенья завод будет полностью остановлен", – сказал Акулов.

Как сообщал Укринформ, в городе Армянск в аннексированном Россией Крыму в ночь на 24 августа произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества, что привело к резкому ухудшению здоровья местных жителей.

В Херсонской области также были зафиксированы факты химического загрязнения воздуха и почвы. Дети из опасных мест эвакуированы.

На 12 день экологической катастрофы оккупационные "власти" Крыма прекратили на две недели работу завода "Титан" в Армянске. Детей школьного возраста и дошкольников с матерями отправили в санатории.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВООЗ и Международный комитет Красного Креста.

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом временно приостановили свою работу в связи с опасной экологической ситуацией, однако КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Завод, Крым, Остановка, Титан.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Депутату, у которого забрали истощенного сына, подписали подозрение Глава Херсонской ОГА: Визуально, Титан остановлен Главу совета при ГУ ГФС в Киеве подозревают в $75 тыс взятки

Последние новости

Маленький гостевой домик, который похож на сарай (Фото) Стоматологи опровергли популярные мифы об уходе за зубами Джошуа намерен с легкостью разобраться с Поветкиным
Сегодня читают
01 На выходные в Украине резко изменится погода
02 В Киеве на Оболони похитили двух школьниц
03 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
04 Певица Настя Каменских заболела
05 Гороскоп на сегодня, 7 сентября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
00:19 Усик: Теперь стоит ожидать моих боев против лучших имен в мировом боксе
00:15 Роскошь на грани кича: гламурный вездеход Gelendewagen (Видео)
00:01 Яркий и красочный карнавал Ноттинг Хилл 2018 (Фото)
23:58 Смех и слезы: покупки из интернета, которые не оправдали себя
23:50 Лига наций УЕФА: сборная России выиграла у Турции на выезде
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выходные в Украине резко изменится погода
На выходные в Украине резко изменится погода
Новости: ДТП в Коломые: Погибли дети
ДТП в Коломые: Погибли дети
Новости: Протесты в Ираке: В Басре подожгли генконсульство Ирана
Протесты в Ираке: В Басре подожгли генконсульство Ирана
Новости: Медики назвали 5 основных видов головной боли
Медики назвали 5 основных видов головной боли
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь