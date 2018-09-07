СМИ: Завод "Титан" могут полностью остановить в воскресенье

Завод "Титан" в Армянске, ставший причиной экологической катастрофы в аннексированном Россией Крыму, могут полностью остановить в воскресенье, 9 сентября.

Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на гендиректора предприятия Андрея Акулова.

"Все идет по плану: сегодня остановлена еще одна печь. В работе еще четыре печи. Одна из них будет остановлена завтра и три печи – в воскресенье, примерно в 20.00. С воскресенья завод будет полностью остановлен", – сказал Акулов.

Как сообщал Укринформ, в городе Армянск в аннексированном Россией Крыму в ночь на 24 августа произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества, что привело к резкому ухудшению здоровья местных жителей.

В Херсонской области также были зафиксированы факты химического загрязнения воздуха и почвы. Дети из опасных мест эвакуированы.

На 12 день экологической катастрофы оккупационные "власти" Крыма прекратили на две недели работу завода "Титан" в Армянске. Детей школьного возраста и дошкольников с матерями отправили в санатории.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВООЗ и Международный комитет Красного Креста.

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом временно приостановили свою работу в связи с опасной экологической ситуацией, однако КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме.