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Первый блок Запорожской АЭС отключили на плановый капремонт

Запорожской АЭС
10:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.

Запорожская АЭС 8 сентября в 00:03 отключила первый блок от энергосистемы страны на капитальный плановый ремонт продолжительностью 70 суток, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, в ходе ремонтной кампании будут выполнены работы по реконструкции и модернизации, замене определенного количества узлов, агрегатов и деталей. Комплекс мероприятий также будет касаться продления сроков эксплуатации оборудования. Суммарная мощность генераторов составляет 3 890 МВт.

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Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС, находится в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Новости Украины, Запорожской АЭС, Капитальный ремонт на Запорожской АЭС, Украина.
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