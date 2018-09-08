Из аэропорта "Борисполь" туристы не могут вылететь в Бодрум

Туристы, которые должны были вылететь в город Бодрум в Турции, застряли в столичном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщила одна из пользователей на странице перевозчика Bravo Airways в Facebook, передает УНН.

По ее словам, люди "уже сутки ожидают вылета в Бодрум".

Что касается количества туристов, ожидающих рейса, пользователь приводит цифру в 270 человек, однако СМИ сообщают, что речь идет о 170 людях.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта "Борисполь", вылет в Бодрум самолета перевозчика Bravo Airways ожидается в 13:00 сегодня из терминала D, хотя был запланирован в 00:20.

Аналогичная ситуация и с рейсом в Хургаду этого же авиаперевозчика. Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был быть в 3:20, а ожидается только в 21:00.