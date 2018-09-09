Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4466082-chp-na-kryimskom-mostu-poyavilos-video-stolknoveniya-krana-s-mostom.html
ЧП на Крымском мосту: появилось видео столкновения крана с мостом
Новости Украины: В сети появилось видео плавучего крана, столкнувшегося с опорой Крымского моста.
В сети появилось видео с Керченским мостом, в который накануне врезался плавучий кран. Запись на Youtube опубликовал очевидец. Стоит отметить, что движение по мосту во время инцидента не перекрывали.
"В результате столкновения повреждено барьерное ограждение переправы и одна из мачт освещения. Пострадавших нет", - пишет под видео Виктор Титов.
Керченский мост поврежден: стихия сорвала плавкран
Как сообщалось, плавучий кран столкнулся утром 8 сентября с автодорожной частью Керченского моста, повредив барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.
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