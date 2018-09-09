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ЧП на Крымском мосту: появилось видео столкновения крана с мостом

Керченский мост
10:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: kapkanshchikova_nadi, Instagram

Новости Украины: В сети появилось видео плавучего крана, столкнувшегося с опорой Крымского моста.

В сети появилось видео с Керченским мостом, в который накануне врезался плавучий кран. Запись на Youtube опубликовал очевидец. Стоит отметить, что движение по мосту во время инцидента не перекрывали.

"В результате столкновения повреждено барьерное ограждение переправы и одна из мачт освещения. Пострадавших нет", - пишет под видео Виктор Титов.

Керченский мост поврежден: стихия сорвала плавкран

Как сообщалось, плавучий кран столкнулся утром 8 сентября с автодорожной частью Керченского моста, повредив барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

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Новости Украины, Керченский мост, Крымский мост, Плавучий кран.
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