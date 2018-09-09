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Пьяное ДТП в Киеве: водитель на бешеной скорости сбил женщину

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ДТП
12:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: dtp.kiev.ua, espreso.tv

Новости Украины: В Дарницком районе Киева водитель Chevrolet навеселе на бешеной скорости сбил женщину, после этого автомобиль влетел в железный забор и перевернулся.

В Киеве в Дарницком районе водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости сбил женщину вместе с железным забором Садового центра.

Он двигался по улице Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра и на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар, передает "Эспрессо".

В этот момент шла женщина, которую он вместе с железным забором снес на своем пути и пролетел еще где-то 10 метров и остановился в Садовом центре.

Свидетели рассказали, что пытались спасти женщину, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Что касается водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая, что случилось, начал искать свое авто. фото Эспрессо Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку Chevrolet.

Как сообщалось, в Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта. Сначала сообщалось, что погибли три человека, четверо госпитализированы.

Позже СМИ сообщили, что информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП в Одессе оказалась ложной.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Киев, Полиция, Происшествие.
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