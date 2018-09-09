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Жуткое ДТП в Одессе: прокуратура будет просить для водителя BMW арест без залога

Место ДТП
12:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Думская

Новости Украины: В Одессе задержали водителя BMW, который столкнулся с другим авто и сбил пешеходов, в результате чего двое людей погибли и еще пятеро пострадали.

Прокуратура будет просить суд избрать для вероятного виновника смертельного ДТП в Одессе по ул. Фонтанская дорога арест без права залога. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

По словам Сарган, задержанный в смертельном ДТП в Одессе водитель находится в ИВС, где будет ожидать избрания ему меры пресечения.

"Прокуратура будет просить содержания под стражей без альтернативы залога", - уточнила она.

Смертельное ДТП в Одессе: двое погибших, пятеро пострадали

Напомним, в Одессе 8 сентября в 21:45 по ул. Фонтанская дорога, водитель автомобиля "BMW", двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с автомобилем "Шкода", которых от столкновения отбросило в разные стороны обочины.

BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли 2 человека, один в очень тяжелом состоянии, еще 4 пострадали. СУ ГУНП в Одесской области внесены сведения в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины.

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Новости Украины, Авария, ДТП, ДТП в Одессе, Одесса, Происшествие, Прокуратура.
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