Жуткое ДТП в Одессе: прокуратура будет просить для водителя BMW арест без залога

Прокуратура будет просить суд избрать для вероятного виновника смертельного ДТП в Одессе по ул. Фонтанская дорога арест без права залога. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

По словам Сарган, задержанный в смертельном ДТП в Одессе водитель находится в ИВС, где будет ожидать избрания ему меры пресечения.

"Прокуратура будет просить содержания под стражей без альтернативы залога", - уточнила она.

Напомним, в Одессе 8 сентября в 21:45 по ул. Фонтанская дорога, водитель автомобиля "BMW", двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с автомобилем "Шкода", которых от столкновения отбросило в разные стороны обочины.

BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли 2 человека, один в очень тяжелом состоянии, еще 4 пострадали. СУ ГУНП в Одесской области внесены сведения в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины.