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В аннексированном Крыму полностью остановлен завод Титан

"Титан"
15:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 112 Украина

Новости Украины: Завод "Крымский титан", кислотонакопитель которого стал причиной химического выброса в аннексированном Крыму, полностью остановил свое производство.

В оккупированном Россией Крыму полностью остановлена работа завода "Титан", ставшего источником выбросов вредных веществ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "главу" администрации Армянска Василия Телиженко.

"Завод выполнил свои обязательства, все печи остановлены, как и планировалось, сегодня", - сказал он.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Крыму, в городе Армянск, где находится завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.

Впоследствии работу крымского "Титана" приостановили на две недели, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

Также химическое загрязнение из-за выбросов на заводе "Титан" зафиксировали в Херсонской области.

6 сентября власти Херсонщины приняли решение эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, которые находятся в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан".

Кроме того, временно остановлена робота КПП "Каланчак" и "Чаплинка" на границе с Крымом.

В МинВОТ заявили, что в эвакуации населения Херсонщины нет потребности

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выбросы на заводе "Титан" в Армянске произошли из-за того, что в результате тренировок российских военных были разрушены экологические защитные механизмы.

В МИД Украины заявили, что передадут обращение в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу химических выбросов на заводе "Титан" и загрязнения воздуха.

В свою очередь Национальная полиция Украины открыла уголовное дело по факту выброса химических веществ.

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Новости Украины, Армянск, Завод Крым, Крым, Оккупанты, Титан.
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