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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Одессе

ДТП в Одессе
16:50 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: Троих пострадавших в ДТП выписали, у самых тяжелых - частичная ампутация и переломы ног.

В Одесской городской больнице №1 остался один пострадавший в ДТП на Фонтанской дороге.

Об этом во время брифинга сообщил главный врач ГКБ №1 Евгений Григорьев, передает корреспондент УНН.

По его словам, после ДТП в городскую больницу № 1 было доставлено пятеро пострадавших, среди которых и водитель BMW, которого считают виновником аварии.

"Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас трое пострадавших находятся дома. Больше всего пострадал неизвестный мужчина 30-35 лет. Его доставили в медицинское учреждение в состоянии травматического шока 3-4 степени с множественными повреждениями, пришлось провести частичную ампутацию правого предплечья", - сообщил Григорьев.

У всех пострадавших взяли анализ крови на содержание алкоголя. Результаты будут известны уже через несколько дней.

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Всего в аварии погибли два человека, шестеро пострадали. В городскую больницу № 1 доставили пятерых пострадавших - двух водителей и трех пешеходов. Еще один пострадавший - курсант Военной академии, который находится в военном госпитале.

Напомним, в Одессе 8 сентября в 21:45 по ул. Фонтанская дорога, водитель автомобиля "BMW", двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с автомобилем "Шкода", машины от столкновения отбросило в разные стороны обочины.

BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли 2 человека, один в очень тяжелом состоянии, еще 4 пострадали.

СУ ГУНП в Одесской области внесены сведения в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины.

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Новости Украины, Авария, ДТП в Одессе, Евгений Григорьев, Одесса, Пострадавшие.
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