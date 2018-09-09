Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Одессе

В Одесской городской больнице №1 остался один пострадавший в ДТП на Фонтанской дороге.

Об этом во время брифинга сообщил главный врач ГКБ №1 Евгений Григорьев, передает корреспондент УНН.

По его словам, после ДТП в городскую больницу № 1 было доставлено пятеро пострадавших, среди которых и водитель BMW, которого считают виновником аварии.

"Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас трое пострадавших находятся дома. Больше всего пострадал неизвестный мужчина 30-35 лет. Его доставили в медицинское учреждение в состоянии травматического шока 3-4 степени с множественными повреждениями, пришлось провести частичную ампутацию правого предплечья", - сообщил Григорьев.

У всех пострадавших взяли анализ крови на содержание алкоголя. Результаты будут известны уже через несколько дней.

Всего в аварии погибли два человека, шестеро пострадали. В городскую больницу № 1 доставили пятерых пострадавших - двух водителей и трех пешеходов. Еще один пострадавший - курсант Военной академии, который находится в военном госпитале.

Напомним, в Одессе 8 сентября в 21:45 по ул. Фонтанская дорога, водитель автомобиля "BMW", двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с автомобилем "Шкода", машины от столкновения отбросило в разные стороны обочины.

BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли 2 человека, один в очень тяжелом состоянии, еще 4 пострадали.

СУ ГУНП в Одесской области внесены сведения в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины.