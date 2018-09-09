Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео страшной аварии

Момент автоаварии на 6-й станции Фонтана в Одессе, где два человека погибли и четверо пострадали, попал на видео. Отчетливо видно, что BMW двигался на запрещающий (красный) сигнал светофора, пишет "Таймер".

Как сообщалось, трагедия произошла в субботу, 8 сентября, в 21:15 в Одессе на Фонтанской дороге. Водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda.

После столкновения машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где в это время находились пешеходы. Водитель оказался уличным гонщиком.

В результате ДТП двое прохожих погибли, четыре человека были травмированы. 27-летний водитель BMW Олег С. задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, помещен в изолятор временного содержания и ожидает избрания ему меры пресечения.