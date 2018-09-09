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Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео страшной аварии

Место ДТП
15:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook Лариса Сарган

Новости Украины: Момент смертельного ДТП на перекрестке в Одессе с участием автомобиля BMW, где два человека погибли и четверо пострадали, попал на видео камер наблюдения.

Момент автоаварии на 6-й станции Фонтана в Одессе, где два человека погибли и четверо пострадали, попал на видео. Отчетливо видно, что BMW двигался на запрещающий (красный) сигнал светофора, пишет "Таймер".

Как сообщалось, трагедия произошла в субботу, 8 сентября, в 21:15 в Одессе на Фонтанской дороге. Водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda.

После столкновения машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где в это время находились пешеходы. Водитель оказался уличным гонщиком.

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В результате ДТП двое прохожих погибли, четыре человека были травмированы. 27-летний водитель BMW Олег С. задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, помещен в изолятор временного содержания и ожидает избрания ему меры пресечения.

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Новости Украины, Авария, ДТП, ДТП в Одессе, Одесса.
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