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Водителю BMW, сбившего насмерть двоих людей в Одессе, сообщили о подозрении

ДТП
17:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Прокуратура Одесской области 9 сентября сообщила о подозрении водителю BMW в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст.286 УК Украины).

Прокуратура сообщила о подозрении виновнику ДТП в Одессе по ул. Фонтанская дорога, вследствие которого погибли 2 человека, еще 4 пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Закон предусматривает до 10 лет заключения за это преступление", - отмечается в сообщении.

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Одессе

В понедельник, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о взятии водителя под стражу без права на залог и с ходатайством об аресте его автомобиля.

Как сообщалось, вчера в Одессе по вул. Фонтанская дорога водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, допустил столкновение с автомобилем Skoda, авто от столкновения отбросило в разные стороны обочины. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли 2 человека - 55-летняя женщина и 52-летний мужчина, один человек в очень тяжелом состоянии, его личность пока не установлена. Кроме того была травмирована 20-летняя девушка - пассажир BMW, 30-летняя женщина и курсант, которые стояли на обочине.

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Новости Украины, Авария, Водитель BMW, ДТП в Одессе, Одесса, Прокуратура.
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