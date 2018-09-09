Водителю BMW, сбившего насмерть двоих людей в Одессе, сообщили о подозрении
Новости Украины: Прокуратура Одесской области 9 сентября сообщила о подозрении водителю BMW в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст.286 УК Украины).
Прокуратура сообщила о подозрении виновнику ДТП в Одессе по ул. Фонтанская дорога, вследствие которого погибли 2 человека, еще 4 пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"Закон предусматривает до 10 лет заключения за это преступление", - отмечается в сообщении.
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В понедельник, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о взятии водителя под стражу без права на залог и с ходатайством об аресте его автомобиля.
Как сообщалось, вчера в Одессе по вул. Фонтанская дорога водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, допустил столкновение с автомобилем Skoda, авто от столкновения отбросило в разные стороны обочины. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли 2 человека - 55-летняя женщина и 52-летний мужчина, один человек в очень тяжелом состоянии, его личность пока не установлена. Кроме того была травмирована 20-летняя девушка - пассажир BMW, 30-летняя женщина и курсант, которые стояли на обочине.