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В Киеве в метро произошел сбой из-за пассажира
Новости Украины: На одной из веток столичного метрополитена произошел сбой движения.
В Киеве на "синей ветке" метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах.
Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского метрополитена.
"Сбой в графике произошел из-за пассажира на путях по станции "Контрактовая площадь", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас, как отметили в столичной подземке, движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме.
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