В Киеве в метро произошел сбой из-за пассажира

В Киеве на "синей ветке" метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского метрополитена.

"Сбой в графике произошел из-за пассажира на путях по станции "Контрактовая площадь", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас, как отметили в столичной подземке, движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме.