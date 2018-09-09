В Киеве злоумышленники продавали фальшивые талоны на бензин

Злоумышленники уговорили водителя приобрести бензин со скидкой, а уже на автозаправочной станции оказалось, что это - подделка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

"В центре столицы у проходной завода 26-летний житель Киевской области познакомился с двумя "коллегами". Во время разговора один из них рассказал, что получил на фирме талоны на топливо известной АЗС, сумел сэкономить и теперь хотел бы обменять их на деньги. При этом предлагал скидку. За несколько минут мужчины договорились, житель Киевской области забрал талон на 20 литров А-95, а его собеседник - 400 гривен", - говорится в сообщении.

Когда водитель заехал на автозаправочную станцию, узнал, что приобрел фальшивку, и позвонил в полицию.

"Правоохранители были на отработке, поэтому прибыли к потерпевшему за несколько минут, поэтому по указанным им приметам оперативно задержали двух мужчин: 32-летнего киевлянина и ранее судимого за мошенничество, кражи и хранение наркотиков 41-летнего уроженца столицы", - рассказал начальник оперативно розыскного отдела уголовного розыска полиции Киева Виталий Отрудько.

Уголовное производство начато по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается сбор доказательной базы. На время следственных действий злоумышленников отпустили под личное обязательство.