День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Разминирование Донбасса: Геращенко рассказала, когда законопроект будет в Раде
Разминирование Донбасса: Геращенко рассказала, когда законопроект будет в Раде
Новости: Порошенко опубликовал драйвовое видео с украинскими танкистами
Порошенко опубликовал драйвовое видео с танкистами
Новости: Кучинский - о первых шагах в футболе, скандальном роспуске "Полтавы" и дебюте в УПЛ
Кучинский - о первых шагах в футболе, скандальном роспуске "Полтавы" и дебюте в УПЛ
Новости: Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке
Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке
X

В Киеве злоумышленники продавали фальшивые талоны на бензин

В Киеве злоумышленники продавали фальшивые талоны на бензин
21:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП

Новости Украины: В Киеве оперативники задержали мужчин за продажу фальшивых талонов на горючее.

Злоумышленники уговорили водителя приобрести бензин со скидкой, а уже на автозаправочной станции оказалось, что это - подделка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

"В центре столицы у проходной завода 26-летний житель Киевской области познакомился с двумя "коллегами". Во время разговора один из них рассказал, что получил на фирме талоны на топливо известной АЗС, сумел сэкономить и теперь хотел бы обменять их на деньги. При этом предлагал скидку. За несколько минут мужчины договорились, житель Киевской области забрал талон на 20 литров А-95, а его собеседник - 400 гривен", - говорится в сообщении.

Когда водитель заехал на автозаправочную станцию, узнал, что приобрел фальшивку, и позвонил в полицию.

"Правоохранители были на отработке, поэтому прибыли к потерпевшему за несколько минут, поэтому по указанным им приметам оперативно задержали двух мужчин: 32-летнего киевлянина и ранее судимого за мошенничество, кражи и хранение наркотиков 41-летнего уроженца столицы", - рассказал начальник оперативно розыскного отдела уголовного розыска полиции Киева Виталий Отрудько.

Уголовное производство начато по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается сбор доказательной базы. На время следственных действий злоумышленников отпустили под личное обязательство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бензин, Киев, Полиция, Фальшивые талоны на бензин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Донбассе замечена автомобильная колонна из РФ В аннексированном Крыму полностью остановлен завод Титан В Днепре горело автотранспортное предприятие

Последние новости

Повседневная жизнь Кубы на ярких снимках известного фотографа (Фото) Представлен тизер нового сезона сериала "Нарко" (Видео) Сборная Украины по пляжному футболу добыла путевку на Европейские игры
Сегодня читают
01 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
02 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Хто не скаче - той москаль: белорусы на матче своей сборной поддержали Украину (Видео)
05 Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
Новости сегодня
22:47 Додон рассказал о своем самочувствии после ДТП
22:44 Лондонская неделя моды отказалась от меха
22:37 Врачи подсказали лучшие способы, как избавиться от депрессии
22:37 Малиновский: Нам не хватало болельщиков
22:32 Семья из Австралии продала дом и теперь путешествует по стране (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сутки в ООС: боевики 10 раз нарушили "тишину"
Сутки в ООС: боевики 10 раз нарушили "тишину"
Новости: Водителю BMW, сбившего насмерть двоих людей в Одессе, сообщили о подозрении
ДТП в Одессе: водителю BMW сообщили о подозрении
Новости: ДТП с президентом Молдовы: Додона выписали из больницы, но его мать серьезно пострадала
ДТП с президентом Молдовы: новые подробности
Новости: Диетологи назвали полезные свойства острой пищи
Диетологи назвали полезные свойства острой пищи
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь