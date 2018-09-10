Ситуация в зоне ООС: боевики продолжают вести провокационный огонь

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск, дважды применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Пивденное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

Боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, из минометов калибра 82 мм были обстреляны украинские позиции вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское на Мариупольском направлении. В районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении боевики применили вооружение боевой машины пехоты.

В штабе также добавили, что потерь среди украинских военных за прошедшие сутки не было.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены четыре боевика.

С начала текущих суток террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.