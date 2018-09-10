На Донбассе обнаружен крупный схрон с гранатометами и взрывчаткой

В г.Красногоровка Марьинского района (Донецкая обл.) обнаружен схрон с взрывоопасными предметами, сообщила пресс-служба Волновахского отдела полиции.

"В рамках спецмероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатки полицейские провели обыск в доме 52-летнего местного жителя. Изъято 2 реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, 2 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 8 осколочных гранат с запалами к ним, 3 вышибных заряда и 1 окопный разрыв и более 2 кг. тротила", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

По предварительным данным хозяин дома находится на временно оккупированной территории.

Правоохранители подчеркнули, что схрон находился в хозяйственной постройке.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).