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На Донбассе обнаружен крупный схрон с гранатометами и взрывчаткой

Найденное оружие
11:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: В Донецкой области полиция обнаружила тайник взрывчатых боеприпасов.

В г.Красногоровка Марьинского района (Донецкая обл.) обнаружен схрон с взрывоопасными предметами, сообщила пресс-служба Волновахского отдела полиции.

"В рамках спецмероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатки полицейские провели обыск в доме 52-летнего местного жителя. Изъято 2 реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, 2 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 8 осколочных гранат с запалами к ним, 3 вышибных заряда и 1 окопный разрыв и более 2 кг. тротила", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

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По предварительным данным хозяин дома находится на временно оккупированной территории.

Правоохранители подчеркнули, что схрон находился в хозяйственной постройке.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Новости Украины, Взрывчатка, Гранатометы, Донбасс, Оружие.
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