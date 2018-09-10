Киев стал в огромных пробках

В Киеве сегодня, 10 сентября 2018 года, образовались многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

На правом берегу столицы, согласно данным сервиса движение осложнено на Подоле, Крещатике, в районе Бессарабского рынка, возле метро "Золотые ворота", "Лукьяновка", "Университет", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская".

В центре Киева движение осложнено, в частности, на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, на ул. Жилянской, Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Большой Житомирской, Прорезной, Институтской, Шота Руставели, частично на ул. Вячеслава Черновола и Воздухофлотском проспекте.

На левом берегу Киева пробки образовались в районе станций метро "Левобережная", "Дарница" и "Черниговская".