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На Харьковщине блокировали работу пункта пропуска

Гоптовка
18:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Несколько десятков людей пытались попасть в служебное помещение Госпогранслужбы и блокировать работу пограничников.

Группа гражданских лиц в пункте пропуска "Гоптовка", что на Харьковщине, пыталась блокировать работу пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"За несколько часов до этого в пункт пропуска на выезд из Украины прибыли 2 автомобиля Volkswagen польской регистрации под управлением граждан Украины. Пройдя все виды контроля, уже на выезде из пункта пропуска, водители автомобилей решили самостоятельно изменить полосу движения и проследовать в обратном направлении, чем нарушили режим в пункте пропуска", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданам объяснили порядок пересечения границы, однако мужчины начали вести себя агрессивно, не выполняли требования пограничников. Поэтому их задержали в административном порядке для составления процессуальных документов по ст.ст. 202 и 185-10 КУобАП.

После этого в пункт пропуска прибыли несколько десятков гражданских лиц, которые требовали, чтобы им предоставили возможность встретиться с задержанными, попробовали попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников. "При этом во время такой провокационной акции осуществлялась несанкционированная видеосьемка с целью дискредитации пограничников и, как предварительно установлено, она планировалась с привлечением бывших сотрудников пограничного отряда", - подчеркивают в ГПСУ.

Об этом факте сообщили представителям полиции. После беседы и разъяснения ситуации часть граждан оставила пункт пропуска, остальных передали представителям полиции.

По этому факту в правоохранительные органы направлено сообщение о совершении правонарушения по ст. 342 УКУ(сопротивление представителю правоохранительного органа).

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Новости Украины, Гоптовка, Госпогранслужба, Пункт пропуска, Харьковская область.
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