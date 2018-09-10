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ФСБ заявляет, что на озере Сиваш задержали двух украинских рыбаков

Рыбак
23:13 Пн, 10 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Украинских рыбаков задержали на 48 часов с целью подтверждения их личности, сообщают российские силовики.

На озере Сиваш российские пограничники задержали двух украинских рыбаков.

Об этом сообщают "Крым Реалии" со ссылкой на данные пограничного управления ФСБ России.

По информации погрануправления ФСБ России, граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы", их задержали в момент швартовки к берегу Крыма на моторной лодке.

"При осмотре плавсредства рыбаков, на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб", – говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что граждане Украины, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма "для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками".

Украинских рыбаков задержали на 48 часов с целью подтверждения их личности, сообщают российские силовики. В то же время ФСБ не называет имен задержанных граждан.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные.

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Новости Украины, Крым, Новости Украины, Рыбаки, Украина, ФСБ.
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