Штаб ООС: боевики совершили 24 обстрелы позиций ВСУ

За прошедшие сутки, 10 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако была вполне контролируемой. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды — с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: "прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорск, Шумы, Южное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. С минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов 82-го калибра — вблизи Крымского. Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров".

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

"По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожено, четверо ранены. С начала суток враг с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения", — сообщили в пресс-центре ООС.