ДТП на Прикарпатье: тяжело травмировались пять человек

В г. Надворная Ивано-Франковской области в направлении Яремче произошло лобовое столкновение Audi и автомобиля "ВАЗ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"10 сентября в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Надворная на улице Соборная произошло ДТП", — говорится в сообщении.

К месту вызова было направлено дежурное отделение Государственной пожарно-спасательной части № 11 и аварийно-спасательный автомобиль.

По прибытии к месту происшествия, выявлено что водитель "ВАЗа" зажат в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента провели деблокирование пострадавшего и передали медицинским работникам.

Также в Надворнянскую центральную районную больницу были доставлены два пассажира и водитель автомобиля Audi.