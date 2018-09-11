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ДТП на Прикарпатье: тяжело травмировались пять человек

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ДТП на Прикарпатье
11:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Вчера, 10 сентября, в Ивано-Франковской области произошло ДТП, в результате аварии были госпитализированы четыре человека, трое из них — в тяжелом состоянии.

В г. Надворная Ивано-Франковской области в направлении Яремче произошло лобовое столкновение Audi и автомобиля "ВАЗ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"10 сентября в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Надворная на улице Соборная произошло ДТП", — говорится в сообщении.

К месту вызова было направлено дежурное отделение Государственной пожарно-спасательной части № 11 и аварийно-спасательный автомобиль.

 

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По прибытии к месту происшествия, выявлено что водитель "ВАЗа" зажат в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента провели деблокирование пострадавшего и передали медицинским работникам.

Также в Надворнянскую центральную районную больницу были доставлены два пассажира и водитель автомобиля Audi.

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Новости Украины, ГСЧС, ДТП, ДТП на Прикарпатье, Украина.
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