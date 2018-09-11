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В Днепре ребенок выпал с 10-го этажа и остался жив

Ребенок
16:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Двухлетняя девочка находилась одна в квартире без присмотра родителей.

В Днепре мужчина спас 2-летнюю девочку которая выпала с балкона 10-го этажа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

"11 сентября в 8:37... поступило сообщение о том, что малолетний ребенок выпал с балкона квартиры 10-го этажа жилого дома на улице Электрической, Самарского района города Днепр", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что девочка 2016 рождения была в квартире без присмотра родителей. Вышла на балкон, стала на стул, наклонилась и упала через перила балкона на веревку балкона 9 этажа.

"Ребенок был спасен жителем дома, который зашел в квартиру и снял девочку с веревок на балконе. Для дальнейшего обследования девочку вместе с матерью каретой скорой медицинской помощи направлено в Днепровскую областную детскую клиническую больницу", - сообщили в ГСЧС.

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Новости Украины, ГСЧС, Двухлетняя девочка, Падение, Ребенок, Спасатели.
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