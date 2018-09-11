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Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго

"Киевэнерго"
16:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Депутаты Киевсовета согласовал принятие долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".

Киевский горсовет принял решение о принятии КП "Киевтеплоэнерго" долгов компании "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение поддержали 76 депутатов Киеврады.

"Мы приняли чрезвычайно важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за употребленный газ. И для заключения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" и возобновления поставок газа Киеву. А значит и энерго-, и теплоснабжение", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, этот шаг позволит вернуть в квартиры киевлян горячую воду.

Как сообщалось, Нафтогаз прекратил поставки газа Киеву из-за долгов частной компании "Киевэнерго". Этот долг составляет почти 5 миллиардов гривень, из них 1,2 миллиарда гривень - пеня и штрафы, 3,8 млрд - долги населения и юридических лиц.

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Нафтогаз требовал, чтобы этот долг вернуло коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", став правопреемником долговых обязательств коммерческого предприятия "Киевэнерго". Город же настаивал на том, что киевляне не должны платить долги, которые возникли в результате хозяйственной деятельности коммерческой структуры и которые не имеют источника для погашения.

В то же время Кабмин пообещал выплатить часть задолженности "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", а именно штрафы, пеню и разницу в тарифах, сумма которых составляет 729,5 миллиона гривень.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Киев, Киевсовет, Киевэнерго, КП "Киевтеплоэнерго", Мэр Киева, Нафтогаз.
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