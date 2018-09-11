В Крыму произошло землетрясение

В аннексированном Крыму произошло землетрясение.

Очаг землетрясения магнитудой в 3,9 балла проходил в море напротив Коктебеля. Он был зафиксирован порталами мониторинга землетрясений.

Как сообщалось, в сети показали шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета. На фото зафиксирован завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии.