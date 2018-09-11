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В Крыму произошло землетрясение

Крым
20:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Пик воздействия землетрясения 9 сентября зацепил Анапу, Новороссийск, Ялту и Керчь.

В аннексированном Крыму произошло землетрясение.

Очаг землетрясения магнитудой в 3,9 балла проходил в море напротив Коктебеля. Он был зафиксирован порталами мониторинга землетрясений.

Выбросы в Крыму: названы версии загрязнения воздуха

Как сообщалось, в сети показали шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета. На фото зафиксирован завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии.

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Новости Украины, Землетрясение, Крым, Мониторинг землетрясений, Подземные толчки.
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