Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4476492-v-kryimu-proizoshlo-zemletryasenie.html
В Крыму произошло землетрясение
20:28 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Пик воздействия землетрясения 9 сентября зацепил Анапу, Новороссийск, Ялту и Керчь.
В аннексированном Крыму произошло землетрясение.
Очаг землетрясения магнитудой в 3,9 балла проходил в море напротив Коктебеля. Он был зафиксирован порталами мониторинга землетрясений.
Выбросы в Крыму: названы версии загрязнения воздуха
Как сообщалось, в сети показали шокирующие фото "крымского Чернобыля" с высоты птичьего полета. На фото зафиксирован завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии.
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